Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.

