Dasha.AI to zaawansowana platforma do tworzenia ultrarealistycznych konwersacyjnych agentów AI do wykorzystania w różnych aplikacjach. Ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom możliwości konstruowania agentów AI opartych na głosie i tekście, zdolnych do wykonywania zadań w świecie rzeczywistym. Można je zintegrować z aplikacjami w celu usprawnienia różnych procesów, takich jak sprzedaż, interakcje z klientami i automatyzacja. Co więcej, Dasha.AI wspiera ultranaturalne doświadczenie konwersacyjne, które skutecznie odwzorowuje interakcję między ludźmi, obejmujące takie funkcje, jak bardzo małe czasy reakcji, ultrarealistyczna synteza głosu i zastrzeżone techniki podpowiedzi, które przyczyniają się do realistycznego dialogu. Platforma wprowadza DashaScript, zastrzeżony język programowania agentów zapewniający niezrównane dostosowywanie i elastyczność, umożliwiając programistom tworzenie agentów AI, którzy radzą sobie ze złożonymi scenariuszami połączeń i dynamicznie dostosowują się do segmentów klientów. Wreszcie Dasha.AI zapewnia platformę typu whitelabel, która umożliwia programistom tworzenie produktów specyficznych dla danej branży i umożliwia użytkownikom tworzenie agentów AI i zarządzanie nimi bez kodowania. Jest to szczególnie przydatne, ponieważ klienci mogą skupić się na projektowaniu intuicyjnych interfejsów i doświadczeń użytkownika, podczas gdy Dasha.AI zajmuje się złożonym przetwarzaniem i zarządzaniem backendem.

Strona internetowa: dasha.ai

