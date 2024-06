Cypress to front-endowe narzędzie do automatycznego testowania, stworzone dla nowoczesnej sieci. Zapewnia lepsze, szybsze i bardziej niezawodne testowanie wszystkiego, co działa w przeglądarce. Zbudowany w oparciu o zupełnie nową architekturę, Cypress działa w tej samej pętli co testowana aplikacja i działa na dowolnym frameworku lub stronie internetowej. Aplikacja Cypress o otwartym kodzie źródłowym szczególnie dobrze radzi sobie z nowoczesnymi frameworkami JavaScript. Cypress Cloud to hostowana usługa, która agreguje i wykorzystuje zaawansowaną inteligencję z poprzednich testów aplikacji Cypress, aby wspierać lepsze przepływy pracy debugowania awarii CI, analitykę zestawu testów i inteligentne możliwości orkiestracji CI, które poprawiają szybkość programistów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów CI.

Strona internetowa: cypress.io

