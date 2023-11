Wiedza potrzebna do zarządzania firmą! Dzięki kosztom, czasowi i wydatkom projektów w czasie rzeczywistym zarządzanie projektami, zadaniami i klientami jest dziecinnie proste. Uzyskaj bogate interaktywne wykresy na poziomie członka zespołu, projektu, klienta i firmy. Wiemy, że Twój biznes nie zaczyna się ani nie kończy na drzwiach wejściowych do Twojego biura. Twoja firma jest tam, gdzie jesteś TY! Dostęp do Cube możesz uzyskać w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do Cube możesz uzyskać z prostej przeglądarki internetowej na swoim laptopie lub na iPhonie, iPadzie lub urządzeniu z systemem Android z natywnymi aplikacjami.

Strona internetowa: cubeanywhere.com

