W Corral Data mamy misję zmiany sposobu, w jaki organizacje korzystają z danych. Umożliwiamy organizacjom bezproblemowe korzystanie ze sztucznej inteligencji do łączenia się, analizowania i współpracy nad danymi firmowymi. Co to jest CorralData? CorralData to kompleksowa platforma analityczna oparta na sztucznej inteligencji, która radykalnie upraszcza centralizację i analizowanie danych z wielu źródeł. Dzięki CorralData możesz rozmawiać ze swoimi danymi prostym językiem angielskim lub tworzyć wspaniałe raporty, po prostu łącząc dane. Nie wymaga kodowania, SQL ani zasobów inżynieryjnych. Oto jak działa CorralData: Z łatwością łącz wszystkie źródła danych, korzystając z ponad 500 gotowych integracji. Zacznij widzieć wspaniałe wizualizacje we wstępnie utworzonych raportach odpowiednich dla Twojej firmy i danych. Skorzystaj z naszej sztucznej inteligencji, aby komunikować się ze swoimi danymi prostym językiem angielskim, aby zobaczyć, jak ożywają dodatkowe spostrzeżenia i dodać je do istniejących raportów. Skorzystaj z naszego zespołu zajmującego się danymi ludzkimi na żądanie, aby zejść głębiej i poprosić o dodatkowe informacje. Platforma CorralData zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć wykorzystywać dane do osiągania wyników w ramach prostej, miesięcznej subskrypcji – wspaniałe narzędzia do wizualizacji danych, wbudowany czat, niestandardowe raporty i dostęp do ekspertów. Umów się na demonstrację lub rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny i przekonaj się, jak prosta i wydajna może być analiza danych oparta na sztucznej inteligencji.

