ChatFlow to narzędzie do tworzenia chatbotów oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje zawartość Twojej witryny jako bazę wiedzy do zapewniania inteligentnych odpowiedzi w czasie rzeczywistym na zapytania klientów. ChatFlow umożliwia budowanie markowych chatbotów AI dla Twoich witryn internetowych, automatycznie odpowiadając na pytania odwiedzających, korzystając z bazy wiedzy utworzonej na podstawie zawartości Twojej witryny. Integracja jest prosta i przyjazna dla użytkownika. ChatFlow udostępnia prosty skrypt do osadzania, który możesz wkleić do swojego kodu HTML. Dzięki ChatFlow możesz dostosować wszystko, od tonu głosu chatbota i stylu konwersacji, po elementy wizualne, takie jak kolory i przekaz, aby zapewnić spójność marki.

Strona internetowa: chatflow.no

