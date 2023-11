Lokalizator pojazdów GPS CarCoPoLo umożliwia śledzenie pojazdu przy zerowych kosztach instalacji. CarCoPoLo to prosta i inteligentna aplikacja mobilna, która wykorzystuje stały moduł GPS do śledzenia Twojego pojazdu. Teraz możesz przeglądać swoje pojazdy na żywo na jednej mapie, śledzić aktualną lokalizację pojazdu, prędkość i dystans w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z natychmiastowych powiadomień za pomocą konfigurowalnych funkcji GEOFENCE. Dzięki „buzzowi” możesz powiadomić kierowcę w swoim pojeździe, że jesteś gotowy do odbioru. Ponadto przechowuj dokumenty pojazdu i kierowcy w jednym miejscu w zasięgu ręki, korzystając z aplikacji mobilnej CarCoPoLo. Możesz uzyskać dostęp do ważnych danych pojazdu z chmury.

Strona internetowa: carcopolo.com

