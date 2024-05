Cardata to w pełni zarządzana platforma zwrotu kosztów pojazdów. Nasze usługi i narzędzia programowe pomagają firmom zaoszczędzić ponad 30%, rezygnując z przestarzałych programów samochodowych i przechodząc na zoptymalizowane, wolne od podatku alternatywy. Założona w 1999 roku, dostarczamy pakiet oprogramowania do zwrotu kosztów, programy zgodności i narzędzia analizy biznesowej dla firm, których pracownicy korzystają z prywatnych pojazdów w pracy. Programy obejmują zwrot kosztów ze stałą i zmienną stawką (FAVR), ulgę na samochód wolny od podatku (TFCA) i centy za milę (CPM). Obsługiwane przez aplikację mobilną Cardata, portal Cardata Cloud, weryfikację ubezpieczenia i płatność bezpośrednią. Jak to działa? 1) Projekt: Współpracuj z ekspertem Cardata, aby zaprojektować niestandardowy program pojazdu zgodny z IRS, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. 2) Przechwytywanie: Kierowcy korzystają z aplikacji Cardata Mobile, aby bez wysiłku śledzić swoje podróże służbowe, natomiast menedżerowie korzystają z Cardata Cloud w celu niezawodnego raportowania. 3) Zapłać: Twoi kierowcy otrzymują zwrot kosztów wolnych od podatku bezpośrednio na swoje konta bankowe. Cardata współpracuje z firmami z listy Fortune 500 i rozwijającymi się organizacjami zatrudniającymi pracowników, którzy mogą korzystać z pojazdów osobistych w celu stałego prowadzenia pojazdów w związku z pracą.

Strona internetowa: cardata.co

