BVDash to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone dla różnych branż. Rozwiązanie oferuje dashboard, za pomocą którego zespoły projektowe mogą uzyskać dostęp do różnych systemów i narzędzi. Kluczowe funkcje obejmują zarządzanie problemami, kontrolę kosztów, planowanie projektów, pulpity nawigacyjne, zarządzanie programami, zarządzanie ryzykiem, zakres, zarządzanie dokumentami, arkusze czasu pracy i inne. To rozwiązanie doskonale nadaje się do zarządzania małymi i mega projektami

Strona internetowa: bvdash.com

