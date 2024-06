BugBug to rozwiązanie do automatyzacji testów o niskim kodzie dla osób zajmujących się kontrolą jakości, testerów, programistów i menedżerów produktów. Oferuje pełną automatyzację kompleksowych testów witryn i aplikacji internetowych. Narzędzie umożliwia użytkownikom automatyzację testów regresyjnych i redukcję kosztów zwykle związanych z infrastrukturą IT. Intuicyjny interfejs nagrywania i łatwy interfejs użytkownika umożliwiają użytkownikom utworzenie automatycznego testu w mniej niż 5 minut. Plan Freemium oferuje nieograniczone lokalne przebiegi testowe i nieograniczoną liczbę użytkowników. BugBug zapewnia zaawansowane funkcje, z których możesz korzystać wtedy, gdy ich potrzebujesz — uruchamiaj niestandardowy JavaScript, twórz niestandardowe zmienne, korzystaj z automatycznych selektorów, inteligentnego czekania, inteligentnego klikania i przewijania i wielu innych. Przyspiesz cały proces testowania dzięki BugBug!

