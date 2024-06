Bird to szwajcarski scyzoryk wśród narzędzi do przechwytywania ekranu. Dzięki temu nagrywanie ekranu, mikrofonu, kamery, robienie zrzutów ekranu i wyświetlanie natychmiastowych powtórek jest niezwykle łatwe. Jest to o wiele szybsze niż pisanie określonych e-maili i zwoływanie spotkań. Stworzyliśmy także funkcje specyficzne dla zespołu, takie jak przechwytywanie dzienników technicznych w celu raportowania błędów, załączniki plików do wysyłania ofert sprzedaży do potencjalnych klientów lub elastyczne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak etykiety, osoby przypisane i kolekcje.

Strona internetowa: birdeatsbug.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bird Eats Bug. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.