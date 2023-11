Bidscale to najmądrzejszy, najszybszy i najłatwiejszy sposób na odblokowanie statystyk i dołączenie do rozmów w celu zapewnienia sobie przewagi. Rozwiązania Bidscale przyspieszają kontrakty federalne, łącząc proces od odkrycia do przyznania zamówienia. Dzięki lepszej inteligencji, głębszej współpracy i rozwiązaniom do składania wniosków Bidscale wypełnia lukę między rządem a przemysłem.

Strona internetowa: bidscale.com

