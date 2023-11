BeatStars to BEZPŁATNA platforma do strumieniowego przesyłania muzyki i licencjonowania beatów, przeznaczona dla artystów nagrywających i autorów piosenek, umożliwiająca odkrywanie muzyki produkcyjnej, którą można nagrywać i pisać do niej teksty. Artyści mogą kupować i pobierać wysokiej jakości pliki studyjne na potrzeby następnej sesji nagraniowej oraz publikować gotowe utwory w serwisach Apple Music, Spotify, Amazon Music i nie tylko. Aplikacja BeatStars jest rozszerzeniem pionierskiej internetowej społeczności muzycznej BeatStars.com z ponad 2,5 milionami zarejestrowanych użytkowników.

Strona internetowa: beatstars.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji BeatStars. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.