[Treść, bardzo obszerna] * Ponad 1,5 miliona oryginalnych przykładów, ucz się słówek z brytyjskich i amerykańskich dramatów i filmów dokumentalnych * Ponad 50 000 kombinacji słów, ogromne użycie słów, łatwe do nauczenia się i używania * Ponad 2000 afiksów głównych, obejmujących prawie 20 000 wpisów, używa angielskich rodników do łączenia słów * Ponad 5000 drzew derywacyjnych, obejmujących ponad 20 000 wpisów, artefakt rodziny skróconych słów * Oryginalny słownik angielsko-chiński Collinsa, rozumie angielski w języku angielskim * Pełnoetapowa biblioteka słownictwa, obejmująca wszystkie etapy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, uniwersytetu, studiów za granicą itp. * Ponad 200 podręczników ze słownictwem głównego nurtu i list słownictwa z podręczników języka angielskiego, w połączeniu z książkami papierowymi, do jednoczesnej nauki * Synonimy, antonimy, deformacje słów i wydajniejsza pamięć skojarzona [Egzamin skupia się bardzo wyraźnie] * Znaczenie testu jest wyróżnione i pogrubione, aby wyświetlić znaczenie słowa, które zostało przetestowane. Często ucz się kluczowych punktów znaczenia słowa. * Oznaczenia punktów testowych, wyróżnione frazy, które zostały przetestowane, kluczowe punkty kluczowych punktów testowych * Ponad 170 000 przykładów z poprzednich egzaminów, obejmujących egzaminy wstępne do szkół średnich, egzaminy wstępne na studia, egzaminy CET-4 i CET-6, egzaminy wstępne na studia podyplomowe oraz programy od szkół wyższych do studiów licencjackich [Pamięć, bardzo skuteczna] * Krzywa pamięci Ebbinghausa, inteligentny przegląd planowania, skuteczne zapobieganie zapominaniu * Oryginalne przykłady pomogą Ci zrozumieć, jak słowa są używane w prawdziwym kontekście. Tylko wtedy, gdy je zrozumiesz, łatwiej będzie je zapamiętać (≧ω≦) * Afiksy rdzeniowe pomagają zrozumieć wewnętrzną strukturę słowa. Łatwiej będzie je zapamiętać, jeśli je zrozumiesz o(^▽^)o * Autentyczne kolokacje pomagają zrozumieć wiele znaczeń słów. Tylko wtedy, gdy je zrozumiesz, możesz je lepiej zapamiętać \\(*^▽^*)// * Test ortograficzny, po nauczeniu się grupy ortografii, nie poddasz się, dopóki nie nauczysz się pisać. [Wytrwałość, bardzo łatwe] * Zaloguj się, aby zdobyć fajne monety i zamelduj się jako zespół, aby uzyskać więcej nagród

Strona internetowa: bbdc.cn

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji 不背单词. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.