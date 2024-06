Anime AI to narzędzie stworzone do tworzenia obrazów w stylu anime zasilanych sztuczną inteligencją. Polega na zrobieniu przesłanego zdjęcia i przetworzeniu go przez filtry stylu graficznego obejmujące różne popularne serie anime, takie jak One Piece, Naruto i inne, skutecznie przekształcając oryginalne zdjęcie w przedstawienie przypominające anime. Użytkownicy mogą dostosować konwersję za pomocą dostępnych opcji stylu. Oferuje generowanie do 100 obrazów wzbogaconych sztuczną inteligencją, różniących się niestandardowymi stylami w zależności od wyboru użytkownika. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użytkownicy muszą przestrzegać określonych wytycznych: wymagane jest wyraźne, kolorowe zdjęcie portretowe przedstawiające jedną osobę z widocznymi szczegółami twarzy. Jest to narzędzie stworzone dla entuzjastów anime, którzy chcą, aby ich zdjęcia zostały przekształcone w różne style sztuki anime. Oprócz generowania awatarów anime, Anime AI udostępnia także dodatkowe aplikacje do generowania obrazów z podpowiedzi tekstowych. Narzędzie to jest przyjazne dla użytkownika i zapewnia dostarczenie przekształconych obrazów w ciągu kilku minut od zainicjowania żądania.

Strona internetowa: animeai.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Anime AI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.