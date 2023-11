Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) jest liderem bankowości od ponad 113 lat, jest trzecią co do wielkości kasą pożyczkową w Ontario i jedną z 10 najlepszych kas oszczędnościowo-kredytowych w Kanadzie.

Strona internetowa: alterna.ca

