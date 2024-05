Dostęp zmienia oblicze oprogramowania do zarządzania biznesem, nie tylko w sposobie, w jaki obsługujemy naszych klientów, dotrzymując naszej obietnicy, że damy im swobodę robienia więcej tego, co dla nich ważne, ale także w kontekście naszych pracowników, inwestorów i organizacji charytatywnych bliskich nasze serca tam, gdzie żyjemy i pracujemy. Access pomaga ponad 100 000 klientów zmienić sposób korzystania z oprogramowania biznesowego, dając każdemu pracownikowi swobodę robienia więcej tego, co ważne.

Strona internetowa: theaccessgroup.com

