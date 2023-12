CRM.io firmy 500apps to zaawansowane oprogramowanie CRM, które pozwala zwiększyć sprzedaż i szybciej rozwijać firmę dzięki najlepszemu oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami w chmurze. Uzyskaj dostęp do 50 aplikacji za 14,99 USD na użytkownika. Funkcje: 1. Zarządzanie leadami: Oprogramowanie do zarządzania leadami umożliwia dodawanie i zarządzanie wszystkimi potencjalnymi klientami w jednej centralnej lokalizacji. Z łatwością zarządzaj informacjami o klientach i pielęgnuj relacje z klientami, korzystając z najlepszych w swojej klasie funkcji zarządzania kontaktami. Zamykaj więcej transakcji przy mniejszym nakładzie pracy. 2. Oprogramowanie do zarządzania kontaktami: Oprogramowanie do zarządzania kontaktami firmy CRM.io może zarządzać informacjami o klientach i wzmacniać relacje z klientami z jednej centralnej lokalizacji. 3. Oprogramowanie do zarządzania kontem: Inteligentne oprogramowanie do zarządzania kontem rozumie potrzeby biznesowe Twojego klienta i zdobywa więcej transakcji dzięki strategicznemu spojrzeniu na kluczowych klientów w Twoich działaniach sprzedażowych. 4. Zarządzanie transakcjami: Oprogramowanie do zarządzania transakcjami może śledzić, zarządzać i zdobywać więcej transakcji w rozwijającym się biznesie. 5. Oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży: Oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży dla rozwijających się firm, umożliwiające łatwą automatyzację złożonych procesów sprzedaży. Inteligentna, wydajna automatyzacja sprzedaży. Oszczędź czas, usprawnij proces sprzedaży i skaluj swój biznes, automatyzując sprzedaż i przepływy pracy w ciągu kilku minut. USP CRM.io: Kompleksowe oprogramowanie sprzedażowe — zarządzaj potencjalnymi klientami, kontaktami, transakcjami, dokumentami, podpisami elektronicznymi, oprogramowaniem do obsługi poczty i wieloma innymi funkcjami w jednym miejscu. Zacznij od dostępu do bazy 450 milionów leadów. Potężne automatyzacje — uruchamiaj predefiniowane przepływy pracy dotyczące zmian na etapach rurociągu transakcji, nowych potencjalnych klientów, nowych kontaktów i wielu innych. Twórz za pomocą wizualnego projektanta typu „przeciągnij i upuść”. Integracje i widżety — połącz CRM.io z pocztą e-mail, dostawcami usług telefonicznych, rozliczeniami, oprogramowaniem pomocy technicznej, pakietem społecznościowym i wieloma innymi funkcjami. O 500apps: 500apps to platforma zapewniająca kompleksowy pakiet biznesowy składający się z 50 aplikacji, którego celem jest pomagania przedsiębiorstwom w rozwoju, takim jak firmy z listy Fortune 500.

Strona internetowa: 500apps.com

