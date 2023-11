Zapper.io is een online slangenspel waarin je groter wordt door sterren te consumeren. Probeer te voorkomen dat je lichtstralen raakt en voorkom dat je de prooi wordt! Bewegen - Muis Dash - Links klikken Zapper.io is gemaakt door Rens Rongen. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: zapper.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Zapper.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.