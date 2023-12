Virtonomics is een bedrijfsstrategiespel gebaseerd op de principes van de echte wereldeconomie, het bedrijfsleven, ondernemerschap en management. Het doel van het spel is om een ​​winstgevend en concurrerend bedrijf te creëren. Elke speler ontvangt een startkapitaal, waarmee het virtuele bedrijf volgens zijn eigen unieke scenario kan worden ontwikkeld. Gebruikers passen hun zakelijke doelstellingen, strategieën en tactieken aan. Virtonomics is zeer veelzijdig: spelers kiezen hun eigen zakelijke doelen, strategieën en tactieken. Net als in het echte leven kunnen individuen zich wagen aan de detailhandel, hightech, productie, landbouw, geneeskunde, enz. Elk bedrijf kan zeer winstgevend zijn - het enige dat nodig is, is kennis en vastberadenheid om zijn doelen na te streven.

Website: virtonomics.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Virtonomics. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.