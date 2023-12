Spring van tegel naar tegel en voorkom dat je dood valt, terwijl je voortdurend andere spelers tegenkomt in TileFall.io. In deze platformgame, geïnspireerd op een ander populair gezelschapsspel, verdwijnen tegels onder je voeten zodra je erop stapt. Fans van Among Us spelen samen online om hun favoriete titel op een nieuwe manier te ervaren. Ren en spring zo snel als je kunt om zo lang mogelijk op het niveau te blijven, voordat je naar een lagere verdieping valt. Ben jij een van de weinige spelers die erin slaagt het hoofd koel te houden en tot het einde van de ronde aan de top te blijven?

Website: tilefall.io

