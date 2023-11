Get on Top is een vechtspel voor 2 spelers, gemaakt door Bennett Foddy. Worstel met je vriend en probeer zijn of haar hoofd tegen de grond te slaan om de ronde te winnen. Gebruik de bewegingstoetsen om te springen, duwen en trekken om bovenop de andere vechter te komen. Je kunt je gewicht naar achteren, naar voren en naar boven verplaatsen. Doe wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw nek en rug de grond raken. De eerste persoon die 11 scoort, wint de wedstrijd. Bewegen - WASD-toetsen Bewegen - Pijltjestoetsen Ga bovenaan is gemaakt door Bennett Foddy. Dit is hun eerste spel op Poki.

Website: poki.com

