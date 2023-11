Village Craft is een inactief/managementspel waarin je een welvarend middeleeuws stadje moet opbouwen. Je begint in het bos met niets anders dan je bijl. Door bomen om te hakken en je eerste gebouwen te bouwen, verander je het bos in een echte nederzetting! Naarmate je stad groeit, zullen er nieuwe dorpelingen komen wonen om je te helpen. Ze hakken hout in planken, veranderen tarwe in meel en maken andere items die je kunt verkopen aan reizigers die op bezoek komen. Kun jij van de wildernis een bloeiend dorp maken?

Website: poki.com

