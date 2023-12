Village Builder is een strategiespel waarbij het je doel is om een ​​nederzetting vanaf de grond af aan op te bouwen. Kies een van de startkaarten en begin eerst met het plaatsen van enkele huizen, en ga verder naar meer geavanceerde gebouwen die bedoeld zijn om je cultuur, productie, hulpbronnen en meer te vergroten. Wanneer je een eenheid selecteert en over een tegel beweegt om deze te plaatsen, zie je een aantal cijfers die aangeven hoeveel punten je voor de plaatsing krijgt. Als je over een eenheid beweegt, zie je de vereisten voor het plaatsen ervan, zoals verplichte aangrenzende tegels. Zorg ervoor dat je de meeste punten uit je nederzettingen haalt door op deze details te letten. Elk succesvol gebouw zal zich ophopen in de richting van een hoger niveau. Als je dit doet, krijg je meer eenheden om uit te kiezen, en een unieke manier om je beschaving vooruit te helpen! Dus ga je gang en verken elke kaart en ontwikkel een imperium dat de tand des tijds zal doorstaan! Gebruik de linkermuisknop of je vinger om een ​​eenheid te selecteren, plaatsen, upgraden, verplaatsen of verwijderen. Village Builder is gemaakt door Project GD. Dit is hun eerste spel op Poki! Wist u dat Village Builder een open source-project is? Je kunt de ontwikkeling van het spel volgen door naar hun Github-pagina te gaan. Je kunt Village Builder gratis spelen op Poki. Village Builder kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

