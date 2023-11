Supergun is een ruimtespel waarbij je in een ruimteschip door de ruimte vliegt terwijl je alle meteorieten en andere objecten op je weg ontwijkt. Wat je ook doet, vermijd de rode vierkantjes! Bestuur uw ruimteschip en uw doel om uw schip veilig door de ruimte te leiden. Je schip beweegt en schiet automatisch, je bestuurt alleen je bewegingen naar links en rechts. Het klinkt misschien eenvoudig, maar je schip zal snel versnellen! Probeer ronde na ronde je hoogste score te verbeteren. Pijlen naar links/rechts - sturen Supergun is gemaakt door Aron Sommer. Hij creëerde ook de soortgelijke Eagle Ride en Angry Zombie.

Website: poki.com

