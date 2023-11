Eagle Ride is een snel behendigheidsspel. Je zit op de rug van een adelaar en vliegt je een weg door het bos. Zorg ervoor dat je niet tegen bomen of andere pilaren botst, want je vogel zal het niet overleven. Baan je een weg door de bomen en behaal een hoge score! Er zijn drie modi waaruit je kunt kiezen: klassiek, gek en hardcore. Je kunt edelstenen verzamelen om een ​​speciale vaardigheid voor je adelaar te ontgrendelen. De game bevat een up-tempo soundtrack die past bij de snelle actie op het scherm. Kun jij een hoge score neerzetten? Stuur naar links - pijl naar links Stuur naar rechts - pijl naar rechts Eagle Ride is gemaakt door Aron Sommer, die ook bekend staat om zijn games Supergun en Angry Zombie op Poki.

Website: poki.com

