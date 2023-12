Go Go Ufo is een race-vaardigheidsspel van Nitrome. Je bestuurt een klein ruimteschip van bovenaf. Je moet extra nauwkeurig zijn in je bewegingen om de race te winnen! Kun jij de beste ruimteschipracer zijn en als eerste de finish bereiken? Beweeg je met WASD of de pijltjestoetsen Go Go Ufo is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

