Dirk Valentine is een platformactiespel van Nitrome. Land op gevaarlijk vijandelijk gebied en red de gevangenen van de naderende dood! Dit gevechtsplatformspel daagt je uit om vloten griezelige bewakers te vernietigen. Bekijk de gloeiende sterren voor tips en help Dirk de strijd om zijn volk te winnen! Beweeg rond met WASDS Schiet de grapple neer met een muisklik Dirk Valentine is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Dirk Valentine. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.