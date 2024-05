Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Het ontsnappende slijm is terug in Slime Laboratory 3! In dit derde deel gaat je slijmerige avontuur verder op een ijsplaneet, waarbij een ijzige draai wordt gegeven aan het op fysica gebaseerde platformplezier. Ga op een glibberige reis vol ijzige uitdagingen en lastige vallen. Vergeet niet elke schijf onderweg te verzamelen! Ben jij bereid om deze ijzige uitdaging aan te gaan?

