Punchers is een 3D-bokssimulator waarin je je fantasie over een carrière in het boksen kunt waarmaken. De meeslepende en realistische graphics geven je het gevoel zelf in de ring te vechten. Er is zelfs een slow-motionmodus waarin je het gevecht vanuit een filmisch perspectief kunt voelen. Rechtse hoek, linkse hoek! Je bent al verslaafd aan Punchers, nietwaar? Lean Direction - WASD of pijltjestoetsen Left Fist - R of < Right Fist - T of> Punchers is gemaakt door Vardan Aleksanyan. Bekijk hun andere spellen Lampada Street en Striker Dummies op Poki!

Website: poki.com

