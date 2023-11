Murder is een leuk moordspel gemaakt door Studio Seufz. Kruip achter de koning aan en schakel hem snel en stil uit. Wees voorzichtig: als hij je betrapt, gaat hij met jou mee naar de kerker! Speel Murder en ervaar hoe het leven is voor de typische sluwe vizier. Als het je lukt, ben jij de nieuwe koning – maar wees voorzichtig, je adviseur zit achter je kroon aan! Ervaar Murder online rechtstreeks vanuit je browser met Poki en test je observatie- en reactievaardigheden. Je kunt Murder gratis spelen, maar een verkeerde beweging kost je je leven. Ruimte - Opladen en steken (moordenaar), Kijk achter (koning) Moord is gemaakt door Studio Seufz gevestigd in Stuttgart, Duitsland.

Website: poki.com

