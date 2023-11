Max and Mink

Werk samen om overal in het universum te gaan! Max en Mink zijn een dapper stel dieren. In dit spel voor twee spelers kun je beide wezens tegelijkertijd of afzonderlijk besturen. Jouw missie is om het duo in elk level te helpen de deur te bereiken. Max kan vliegen, buigen en strekken om Mink hoger te laten gaan. Probeer zelf naar de deur te gaan, of vraag een vriend om hulp. Vriendschap is alles wat je nodig hebt!

Website: poki.com

