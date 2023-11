Marble Run is een simulatiespel waarin je je eigen 3D-knikkerbaan kunt bouwen. Bouw een baan met uitgesneden houten blokken of rails. Er zijn zelfs speciale items die je kunt gebruiken, zoals een lift, ventilator, een kanon en meer! Kies een knikker en begin met het maken van je baan. Je kunt zelfs wat lampen op de rail plaatsen, of wisselen tussen een dag- of nachtachtergrond. Maak je track, test hem en vergeet niet op te slaan! Kun jij een geweldig Marble Run-parcours maken? Besturing: Bouwen - klik met de linkermuisknop Overzicht - klik met de rechtermuisknop (vasthouden) Zoom - scrollen Beweeg rond - pijltjestoetsen Over de maker: Marble Run is gemaakt door Patyuk Games. Dit is zijn eerste spel op Poki!

