In Getaway Shootout race je met drie anderen naar het extractiepunt. Dit is echter geen gewone race, omdat je alleen maar naar de finish kunt springen. Probeer de computer of een van je vrienden te slim af te zijn in dit spel voor twee spelers. Op je met obstakels gevulde weg naar de finish vind je allerlei soorten wapens en boosts om de concurrentie te verslaan. W - spring naar links E - spring naar rechts R - power-upI - spring naar links O - spring naar rechts P - power-up

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Getaway Shootout. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.