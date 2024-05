Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Freefall Apart is een actiespel waarin je je ragdoll-personage door een grillig kasteel gooit. Lanceer je personage en ontwijk dodelijke obstakels zoals draaiende zaagbladen en schietende pijlen, terwijl je zoekt naar de sleutel en de uitgang. Maar de sprongen zijn niet onbeperkt! Je moet de sleutel verzamelen en de uitgang vinden voordat de sprongen op zijn. Ben jij klaar voor deze leuke en intense reis?

Website: poki.com

