Rijd de auto's van klanten de parkeerplaats in en uit! Als bediende moet u zeer voorzichtig zijn bij het besturen van elk voertuig. Als je een voorwerp raakt, verlies je een ster. Het belangrijkste doel is om 5 sterren te verdienen voor een perfecte baan. Kijk in de achteruitkijkspiegel om er zeker van te zijn dat u niet tegen andere voertuigen botst. Wacht tot de poort opengaat voordat u gebieden waarvoor beperkingen gelden, betreedt. Geniet van de vrolijke, groovy muziek tijdens het rijden in Franky Valet Parking!

Website: poki.com

