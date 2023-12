Double Panda is een schattig platformspel voor één of twee spelers waarin je een reuzenpanda en een rode panda begeleidt om het einde te bereiken! Elke panda heeft zijn unieke vaardigheden: de rode panda klimt in bamboe en verzamelt sleutels, terwijl de reuzenpanda over het water zwemt en op vijanden springt. Wanneer het platform te hoog is om te bereiken? Maak je geen zorgen! Deze twee panda's kunnen samenwerken, waarbij de een de ander draagt ​​om samen sterker te worden. Kunnen jij en je vrienden net zo naadloos samenwerken als onze twee schattige panda's?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Double Panda. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.