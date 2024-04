Mr Boomi is een puzzelspel waarbij je een kanonskogel (Mr Boomi) bij hun kanon moet afleveren. Verzamel onderweg de sterren, maar pas op dat je de platforms niet te veel draait, anders is het spel voorbij! Ontwijk vijanden en verzamel onderweg alle roodgloeiende pepers in dit wippuzzelspel! Gebruik A en D, de pijltjestoetsen of klik op het scherm om de platforms te verplaatsen en Mr Boomi bij het kanon te krijgen! Mr Boomi is gemaakt door d954mas . Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

