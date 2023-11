Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om door het bos te dwalen als een tienpuntsbok of een snel bewegende hinde? Pronk met je gewei in Deer Simulator, een spel waarin je als een hert door de wereld loopt. Helaas moet je oppassen voor beren, wolven en jagers, maar je kunt ook een partner vinden, een familie reekalfjes stichten en het bos mooi maken voor je nakomelingen. Versterk uzelf en uw gezin door op groene bladeren te kauwen. Er zijn meer dan 60 soorten herten in de echte wereld, en verschillende zijn vertegenwoordigd in dit spel. Voltooi wilde uitdagingen om munten te verdienen voor aanpassingen. Maak je hert zo mooi als je wilt met unieke markeringen.

