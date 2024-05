Blob Drop is een leuk watermeloenspel in het populaire Suika-genre. Het is een samenvoegpuzzelspel waarbij je op strategische wijze verschillende soorten klodders in een kopje laat vallen. Kijk hoe springerige klodders één voor één vallen, en wanneer twee van hetzelfde type elkaar ontmoeten, versmelten ze tot een grotere klodder! Je doel is om een ​​zo groot mogelijke klodder te creëren zonder dat de beker overstroomt. Als de beker te vol raakt en er een klodder overloopt, is het spel voorbij! Hoe groot kun je je klodder laten groeien?

Website: poki.com

