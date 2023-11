Adventure Drivers is een autoracespel waarin je als eerste probeert te eindigen tussen andere racers. Ben je klaar voor een auto-avontuur? Spring in je auto en race door de tropen om als eerste te eindigen in dit felle racespel. Verpletter de concurrentie om trofeeën te winnen en verzamel munten en punten om nieuwe auto's en upgrades te ontgrendelen. Deel het spel met je vrienden en speel het samen om het plezier te maximaliseren! Flip - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Gooi wapen - Enter Gebruik nitro - Shift Adventure Drivers is gemaakt door Bikas. Speel hun andere spellen op Poki: shape-fold en Shape Fold NatureAdventure Drivers is zowel op je desktop als op je mobiele telefoon gratis te spelen op Poki: Adventure Drivers

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Adventure Drivers. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.