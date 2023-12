Speel My Singing Monsters gratis online met de mobiele cloud van now.gg. My Singing Monsters is het muziekspel van Big Blue Bubble waarin spelers leuke, muzikale monsters moeten voeden en verzorgen! Bereid je voor op een monsterrazend avontuur zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Welkom op een magisch eiland bewoond door magische muzikale monsters. Deze zingende monsters zorgen ervoor dat je met je voeten wilt tikken en mee wilt zwaaien op het ritme. Verzamel en voed je eigen familie van zingende monsters op. Ontwerp en upgrade een comfortabel eilandhuis voor jullie allemaal. Ga vervolgens op muzikale reis in de wilde wereld van Singing Monster! Versier en renoveer dit tropische eiland terwijl je danst op een hypnotiserend, vrolijk ritme. Maak kennis met een groot assortiment schattige en grappige monsters die je kunt verzamelen en naar een hoger niveau kunt tillen. Ontmoet en deel tips met andere Singing Monsters-spelers van over de hele wereld!

Website: now.gg

