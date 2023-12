Met Destiny Item Manager (DIM) kunnen Destiny-spelers eenvoudig items verplaatsen tussen hun Guardians en de Vault. Het doel van DIM is om spelers hun bewakers snel te laten uitrusten. Onze Loadouts-functie bereikt dit door handmatige stappen te verwijderen die nodig zijn bij het overbrengen van items. Loadouts geven spelers de mogelijkheid om sets met items te definiëren die ze bij hun Guardians willen hebben. Wanneer een uitrusting wordt geselecteerd, verplaatst DIM alle items waarnaar in de uitrusting wordt verwezen, naar een Guardian. Als het item is uitgerust door een andere voogd, zal de functie Loadouts dat item, indien mogelijk, vervangen door een soortgelijk item, zodat het item waarnaar wordt verwezen, kan worden overgedragen. Met een enkele klik op de knop kun je een PVP-, PVE- of Raid-ready-voogd hebben. DIM is gebaseerd op dezelfde services die door de Destiny Companion-app worden gebruikt om items te verplaatsen en uit te rusten. DIM kan uw artikelen niet demonteren.

Website: destinyitemmanager.com

