Zoom is een videotelefoniesoftwareprogramma ontwikkeld door Zoom Video Communications. De gratis versie biedt een videochatservice waarmee maximaal 100 apparaten tegelijk kunnen worden gebruikt, met een tijdslimiet van 40 minuten voor gratis accounts met vergaderingen van drie of meer deelnemers. Gebruikers hebben de mogelijkheid om te upgraden door zich te abonneren op een van de abonnementen, waarbij het hoogste maximaal 1.000 mensen tegelijkertijd mogelijk maakt, zonder tijdsbeperking. Tijdens de COVID-19-pandemie was er een grote toename in het gebruik van Zoom en soortgelijke producten voor werken op afstand, onderwijs op afstand en online sociale relaties.

Website: zoom.us

