Zeta Global

Het Zeta Marketing Platform (ZMP) levert wat voor uw organisatie het belangrijkst is: echte groei. Aangedreven door een toonaangevende combinatie van eigen data en AI, stelt ZMP marketeers in staat om geïndividualiseerde omnichannel-ervaringen te creëren die acquisitie, omzetgroei en retentie stimuleren, samen met verhoogde marketingefficiëntie. Herken uw beste klanten en prospects via alle kanalen en apparaten en lever het juiste aanbod en de juiste inhoud op het juiste moment en op het juiste voorkeurskanaal op basis van unieke kenmerken en ongeëvenaard voorspellend inzicht. Native CDP en identiteitsresolutie Het Zeta Marketing Platform omvat een native CDP-oplossing die Zeta’s uitgebreide identiteitsgrafiek gebruikt om anonieme gebruikers te identificeren en hen via kanalen te betrekken met betekenisvolle, geïndividualiseerde ervaringen. U kunt de identiteitsresolutie, unificatie en hygiënevereisten van uw merk configureren met een intuïtieve, low-code visuele interface. De oplossing van Zeta is geworteld in de kracht en schaal van onze deterministische dataset (750 miljoen+ identiteiten wereldwijd), waardoor een unieke diepgaande klantkennis wordt geboden. · Bereik één consistent beeld van uw klanten en prospects · Behoud uw identiteit met rigoureuze ID-resolutie en geïntegreerde gegevenshygiëne · Integreer elke gegevensbron met onmiddellijke toegang en realtime updates. Acquisitie van potentiële klanten op grote schaal Maak gebruik van Zeta's voortdurend bijgewerkte demografische, gedrags- en intentiesignalen om Ontdek consumenten die op de markt zijn voor uw producten. Alleen het Zeta Marketing Platform combineert een eigen deterministische dataset, industriële identificatiemiddelen en een complete oplossing voor omnichannel-orkestratie en activering. Zeta biedt het inzicht dat u nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw strategie resultaatgericht is en meetbare prestaties levert. · Ontdek consumenten op de markt met deterministische gegevens en intentiesignalen · Voer uw omnichannel-acquisitiestrategieën op grote schaal uit en coördineer deze · Vind en betrek nieuwe klanten die op uw beste klanten lijken Omnichannel-betrokkenheid Zeta biedt één platform om elke klantervaring te orkestreren, via kanalen en kanalen gedurende de levenscyclus van een individu. U kunt klanten en prospects activeren via duizenden betaalde en eigen kanalen, waardoor elke interactie wordt geoptimaliseerd met actuele inzichten die tot het best mogelijke resultaat leiden. Laat onze krachtige AI uw gids zijn voor de beste beslissingen. Met het Zeta Marketing Platform kunt u evolueren van een individuele strategie voor elk kanaal naar een holistische strategie voor klantervaring die rekening houdt met de manier waarop individuen uw merk betrekken in de kanalen die zij verkiezen. · Herken elk individu via alle kanalen en apparaten · Target individuen met verrijkte klantgegevens en bruikbare inzichten · Orchestreer omnichannel-berichten met 1:1-aanbiedingen en aangepaste inhoud

