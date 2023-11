Statistieken over het gebruik van zoekmachines in Rusland sinds 2015 volgens Yandex.Metrica. Dynamiek van het aandeel van zoekmachines in Rusland in weken, maanden, jaren. Secties voor verschillende apparaten en platforms - iOS, Android, Mac OS, Windows.

Website: radar.yandex.ru

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Яндекс Радар. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.