Яндекс Вебмастер

Statistieken van zoekopdrachten We houden zoekopdrachten bij waarvoor de site wordt weergegeven in zoekopdrachten. Met de dienst kunt u monitoren hoe vertoningen, het aantal klikken, de CTR van fragmenten en andere indicatoren veranderen. Sitekwaliteit Wij laten u zien hoe u uw site kunt verbeteren. Vergelijk het met de bronnen van concurrenten en krijg tips over hoe u uw site nuttiger en aantrekkelijker kunt maken. Weergave op mobiele apparaten controleren Wij controleren of uw site correct wordt weergegeven op smartphones en tablets, bijvoorbeeld of deze elementen bevat die problemen veroorzaken voor mobiele browsers. Technische diagnostiek We zullen u op de hoogte stellen van sitefouten en aanbevelingen doen over hoe u deze kunt elimineren. De webmaster controleert de site automatisch aan de hand van meer dan 30 parameters. Controleren op overtredingen van de regels van zoekmachines We zullen u vertellen over alle overtredingen die op de site zijn aangetroffen. Informatie wordt verzameld in een speciale sectie. Nadat u alle problemen heeft opgelost, kunt u dit aan Yandex melden met behulp van de knop "Ik heb alles opgelost". Werken met siterecensies Wij zullen u op de hoogte stellen van nieuwe beoordelingen over de site, zodat u er snel op kunt reageren. Uw opmerkingen worden gemarkeerd als officieel. Turbopagina's voor online winkels We zullen een turboversie van uw winkel maken, die sneller laadt vanaf mobiele apparaten. Dit helpt het aantal bounces te verminderen en het aantal conversies te verhogen. Ingebouwde aanbevelingen, gemakkelijke betaling, automatisch invullen van formulieren. Turbopagina's voor inhoudssites We zullen een lichtgewicht versie van de site maken die sneller laadt op mobiele apparaten. Dit helpt het aantal bounces te verminderen en het bereik en de winst van uw site te vergroten. Sitepagina's crawlen Zoekrobots waarderen de kwaliteit en originaliteit van de inhoud. We laten u zien hoe u onze robot snel kunt informeren over nieuwe sitepagina's door de Metrica-teller of het sitemapbestand te crawlen. Visuele weergave van indexering Laten we alle belangrijke indexeringsindicatoren in één interface verzamelen: dit maakt het handiger om het gegevensverzamelingsproces te volgen en de oorzaken van problemen met indexering te bepalen. Beheer van de sitestructuur Wij helpen u kleine delen van de site te groeperen en gemeenschappelijke virtuele secties te maken voor pagina's uit verschillende secties. Een dergelijke sectie zou bijvoorbeeld informatie kunnen verzamelen over alle pagina's met het woord 'tabel' in het adres.

Website: webmaster.yandex.ru

