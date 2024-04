Wowzi is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf dat het MKB, multinationals, creatieve bureaus, onderzoeksbedrijven en NGO's in staat stelt verbinding te maken met onze diverse gemeenschap van Afrikaanse makers. Het Wowzi-platform helpt merken de kracht van creatormarketing te ontketenen voor uw sociale advertenties. Wowzi heeft zijn hoofdkantoor in Nairobi, Kenia, met teams in Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda en in heel Europa.

Categorieën :

Website: wowzi.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Wowzi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.