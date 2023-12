WordPress.com is een platform voor zelfpublicatie dat populair is voor bloggen en andere werken. Het is eigendom van en wordt beheerd door Automattic, Inc. Het wordt uitgevoerd op een aangepaste versie van WordPress. Deze website biedt gratis bloghosting voor geregistreerde gebruikers en wordt financieel ondersteund via betaalde upgrades, "VIP"-diensten en advertenties.

Website: wordpress.com

