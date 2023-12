Willa is een vrouwelijke voornaam. Opmerkelijke mensen met de naam zijn onder meer: Willa of Guilla van de Provence (gestorven vóór 924), vroegmiddeleeuwse Frankische koningin Willa van Toscane (overleden 970), koningin-gemalin van Berengar II van Italië Willa Brown (1906-1992), Afro-Amerikaanse baanbrekende vlieger, lobbyist, leraar en burgerrechtenactivist Willa Cather (1873-1947), Amerikaanse romanschrijver en schrijver Willa McGuire Cook (1928-2017), Amerikaans drievoudig wereldkampioen en 18-voudig nationaal kampioen waterskiën Willa Fitzgerald (geboren 1991), Amerikaanse actrice Willa Ford, artiestennaam van de Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice Amanda Lee Williford (geboren 1981) Willa Holland (geboren 1991), Amerikaanse actrice en model Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), Amerikaanse kostuumontwerper voor toneel, dans en film Willa Muir (1890-1970), Schotse romanschrijver, essayist en vertaler Willa O'Neill (geboren 1973), Nieuw-Zeelandse actrice Willa Beatrice Player (1909-2003), Afro-Amerikaanse opvoeder, universiteitspresident en burgerrechtenactivist Willa Shalit (geboren 1955), Amerikaanse beeldhouwer, producer, fotograaf, auteur en activist Willa Schneberg (geboren 1952), Amerikaanse dichter Willa, hoofdpersoon van de Frans-Canadese animatieserie Willa's Wild Life Orkaan Willa, oktober 2018 Storm in de Stille Oceaan

Website: willa.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Willa. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.